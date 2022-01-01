الجهاد الاسلامي : مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

غزة/ سما /

قال داود شهاب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي إن مصر تبذل جهودا كبيرة على مدار 3 أيام لتهدئة الأوضاع في غزة، محملاً الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عما يجري.

وأضاف شهاب في تصريحات لقناة الغد ” الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة القيادي بالحركة بسام السعدي مما يضعنا أمام خيار المواجهة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وأكد شهاب أن سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة والضغط على المقاومة ستثبت أنها سياسات فاشلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي بحركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي، مساء الإثنين، بعد اقتحام مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد الفتى ضرار الكفريني وإصابة آخرين.

وفور الحادثة أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي حالة الاستنفار في وحداتها القتالية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة، تحسبا لرد الفصائل الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون “إيرز” مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.