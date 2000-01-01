  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحبس المنزلي دون تحديد فترة زمنية بحق محافظ القدس

الخميس 04 أغسطس 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحبس المنزلي دون تحديد فترة زمنية بحق محافظ القدس



القدس المحتلة / سما /

حولت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، للحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

وعقدت اليوم جلسة لمحافظ القدس غيث، قرر القاضي خلالها الإفراج عنه بشرط الحبس المنزلي في منزله في بلدة سلوان، ودفع 25 ألف شيكل.

واكد مصدر قريب من محافظ القدس ان هذا الشكل من القرارات قد مورس على المحافظ في بداية العام 2000 حيث فرض عليه السجن المنزلي لمدة تزيد عن عامين، وبعد ذلك تم محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف وحظر المصدر ان هذه السابقة القضائية والقرارات العسكرية التي سبقتها هي جزء من سياسة اتخذتها حكومة الابرتهايد (الفصل العنصري) في جنوب افريقيا وجميع هذه القرارات هي قرارات سياسية تتخذها حكومة الاحتلال وتطبقها عبر قضائها المنحاز بهدف فرض سيادة مزعوم على القدس واستهداف الهوية الوطنية والتاريخية لمدينة القدس واهلها.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: آخر تطورات جهود الوسطاء لمنع التصعيد

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن العملية المعقدة في نابلس

"إسرائيل" تهدد غزة..

بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة

كادت أن تنتهي بالفشل..يديعوت تنشر تفاصيل عملية اعتقال السعدي

قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..

صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيفة بريطانية عن "محمد بن سلمان" يثير غضبا واسعا

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري: الجهاد يسجن أكثر من مليون وربع مليون إسرائيليّ لليوم الرابع على التوالي

الجهاد الاسلامي : مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

اسرائيل تصادق على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

2

بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية

صحيفة تكشف عن موقف الاحتلال من شروط المقاومة للعودة إلى التهدئة

الاتصالات الفلسطينية