الحبس المنزلي دون تحديد فترة زمنية بحق محافظ القدس

القدس المحتلة / سما /

حولت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، للحبس المنزلي حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

وعقدت اليوم جلسة لمحافظ القدس غيث، قرر القاضي خلالها الإفراج عنه بشرط الحبس المنزلي في منزله في بلدة سلوان، ودفع 25 ألف شيكل.

واكد مصدر قريب من محافظ القدس ان هذا الشكل من القرارات قد مورس على المحافظ في بداية العام 2000 حيث فرض عليه السجن المنزلي لمدة تزيد عن عامين، وبعد ذلك تم محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف وحظر المصدر ان هذه السابقة القضائية والقرارات العسكرية التي سبقتها هي جزء من سياسة اتخذتها حكومة الابرتهايد (الفصل العنصري) في جنوب افريقيا وجميع هذه القرارات هي قرارات سياسية تتخذها حكومة الاحتلال وتطبقها عبر قضائها المنحاز بهدف فرض سيادة مزعوم على القدس واستهداف الهوية الوطنية والتاريخية لمدينة القدس واهلها.