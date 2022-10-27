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"التعليم العالي" تعلن بدء تقديم الطلبات للمستفيدين من منحة الرئيس

الخميس 04 أغسطس 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن بدء تقديم الطلبات للمستفيدين من منحة الرئيس



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تقديم الطلبات للطلبة المستفيدين من منحة السيد الرئيس للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2022.

وتشمل المنحة، وفق بيان للوزارة اليوم الخميس، الطلبة العشر الأوائل على فلسطين في الفرعين العلمي والأدبي، والطلبة الثلاث الأوائل في الفرعين الصناعي والتجاري، والأول على كل فرع من الفروع المهنية الأخرى، وذلك ضمن الفئة الأولى، فيما تشمل الفئة الثانية ضمن المنحة؛ الأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي.

ودعت الوزارة كافة الطلبة المُعلنة أسماؤهم عبر موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على تعليمات المنحة، مع ضرورة الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 27/10/2022

#التعليم العالي #منحة الرئيس

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