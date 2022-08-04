مستوطنو غلاف غزة يطالبون بتعويضات بعد تعطيل حياتهم

القدس المحتلة / سما /

طالب سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدفع تعويضات لهم بعد تعطيل حياتهم ومنعهم من الخروج لأعمالهم بسبب الاستنفار الأمني لليوم الثالث على التوالي، خشيةً من هجوم انتقامي من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن الحياة معطلة لليوم الثالث في غلاف غزة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن "وضعًا خاصًا وطارئًا"، وهي الخطوة التي تسمح بتعويض السكان ولكنها لم تعلن عنها.

وأشار الموقع، إلى أن ما يجري أثار غضب المستوطنين وحتى رؤساء السلطات المحلية.

واضطر سكان بعض المناطق في غلاف غزة مساء أمس وصباح اليوم، إلى ترك منازلهم متوجهين إلى القدس وتل أبيب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.