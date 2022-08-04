فريق الصلاح يسحق أهلي النصيرات في دوري اليد

غزة / سما /

حقق فريق الصلاح انتصارا كبيرا على أهلي النصيرات (48-14), ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري اليد بقطاع غزة.



وسيطر الصلاح على مجريات اللقاء, ما جعله يحسم الشوط الأول بسهولة (22-6), قبل أن يواصل تفوقه في الثاني (26-8), لتنتهي المباراة بنتيجة إجمالية (48-14).



وكان أفضل مسجل للصلاح عبد الله المسلمي 7 أهداف، بينما الأحسن في أهلي النصيرات كل من حارث قفة وإبراهيم الكرد بـ3 أهداف لكل واحد منهما.



وبهذا الانتصار تصدر الصلاح جدول الترتيب برصيد 3 نقاط, بفارق الأهداف أمام خدمات البريج, في حين بقي رصيد أهلي النصيرات دون نقاط في المركز السابع.



أدار المباراة تحكيميا علي الكرنز وأحمد بدوان للساحة، وإياد برهوم ميقاتي، وأنيس إسماعيل مسجل، وأيمن بشير مراقب حكام، ورامي أبو زيد لجنة مسابقات.