  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فريق الصلاح يسحق أهلي النصيرات في دوري اليد

الخميس 04 أغسطس 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق الصلاح يسحق أهلي النصيرات في دوري اليد



غزة / سما /

حقق فريق الصلاح انتصارا كبيرا على أهلي النصيرات (48-14), ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري اليد بقطاع غزة.

وسيطر الصلاح على مجريات اللقاء, ما جعله يحسم الشوط الأول بسهولة (22-6), قبل أن يواصل تفوقه في الثاني (26-8), لتنتهي المباراة بنتيجة إجمالية (48-14).

وكان أفضل مسجل للصلاح عبد الله المسلمي 7 أهداف، بينما الأحسن في أهلي النصيرات كل من حارث قفة وإبراهيم الكرد بـ3 أهداف لكل واحد منهما.

وبهذا الانتصار تصدر الصلاح جدول الترتيب برصيد 3 نقاط, بفارق الأهداف أمام خدمات البريج, في حين بقي رصيد أهلي النصيرات دون نقاط في المركز السابع.

أدار المباراة تحكيميا علي الكرنز وأحمد بدوان للساحة، وإياد برهوم ميقاتي، وأنيس إسماعيل مسجل، وأيمن بشير مراقب حكام، ورامي أبو زيد لجنة مسابقات.

#دوري اليد #أهلي النصيرات #فريق الصلاح

الأكثر قراءة اليوم

بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة

كادت أن تنتهي بالفشل..يديعوت تنشر تفاصيل عملية اعتقال السعدي

صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيفة بريطانية عن "محمد بن سلمان" يثير غضبا واسعا

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

شاهد..ماذا قالت المجندة الإسرائيلية عن صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان؟

الأونروا : سنزيد عدد المستفيدين من الكوبونات وقرطاسية لكافة طلاب مدارسنا بغزة

إعلام إسرائيلي: الجهاد ربحت هذه الجولة وحين تهدد الحركة يجب أخذ ذلك بجدية وخفض الرأس

الأخبار الرئيسية

2

بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية

صحيفة تكشف عن موقف الاحتلال من شروط المقاومة للعودة إلى التهدئة

قناة عبرية: جيش الاحتلال غطّى قطاع غزة بطائرات مسيّرة مسلحة لهذا السبب ..

قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..

photo_2022-08-04_00-51-40

صحيفة تكشف عن رسائل إسرائيلية عاجلة لحماس عبر القاهرة.. وجهود لإتمام صفقة الأسرى

الاتصالات الفلسطينية