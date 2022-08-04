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برشلونة يفاجئ بيكيه بطلب جديد

الخميس 04 أغسطس 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يفاجئ بيكيه بطلب جديد



وكالات / سما /

فاجئ نادي برشلونة الإسباني قائده ومدافعه جيرارد بيكيه بطلب جديد على طاولته، حيث يريد النادي الكتالوني من قلب دفاعه أن يخفض راتبه مرة أخرى، من أجل المساعدة في تسجيل الصفقات الجديدة بالنادي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن بيكيه اجتمع مع رئيس النادي، خوان لابورتا، وماتيو أليماني وبعض مسؤولي البارسا في أحد مطاعم برشلونة من أجل مناقشة الأمر، مساء أمس الأربعاء.

واعتبرت الصحيفة الكتالونية أن طلب إدارة برشلونة من بيكيه يبدو مفهوماً في ظل عدم قبول رابطة الليجا الأرقام التي تتواجد في ملف الرواتب بفريق ملعب الكامب نو، حتى بعد تفعيل الروافع الاقتصادية في الآونة الأخيرة.

ويحتاج برشلونة لبذل مزيداً من الجهد على الصعيد المالي من أجل معادلة الأرقام المالية بشكل يسمح بتسجيل الوافدين الجدد على غرار روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، رافينيا، وأندريس كريستنسن.

ولم يكن بيكيه هو اللاعب الذي طلبت منه إدارة النادي تخفيض راتبه، ووفقاً لسبورت فإن هناك حديث عن طلب لابورتا وحاشيته من سيرجيو بوسكيتس الأمر ذاته، مع العلم أن الأخير شوهد مع وكيله في مكاتب سيوتات إسبورتيفا خوان جامبر ببرشلونة في الساعات الماضية.

#برشلونة #بيكيه

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