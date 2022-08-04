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"الهيئة المستقلة" : نتابع حادثة خطف وإطلاق النار على شقيقين بغزة

الخميس 04 أغسطس 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة المستقلة" : نتابع حادثة خطف وإطلاق النار على شقيقين بغزة



غزة/ سما /

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، إنها تتابع حادثة اختطاف الأخوين (ع، ف، أ) و(ع، أ)، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتعرضهما للتعذيب، وإطلاق النار على أحدهما من قبل مسلحين، مطالبة الجهات الرسمية بالتحقيق في هذه الجريمة.


ووفقًا لمتابعات وتوثيق الهيئة، جرى اختطاف الأخوين بتاريخ 27/7/2022 واحتجازهما مدة أربعة أيام متتالية في معسكر تابع للمجموعة المسلحة، تعرضا خلالها لسوء المعاملة والتعذيب والإهانة والتهديد، كما جرى في اليوم الرابع اقتياد أحدهما إلى ساحة المعسكر وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، وإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته برصاصتين في البطن، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولا يزال يرقد حتى تاريخه في العناية المكثفة في حالة صعبة، وأجريت له عملية جراحية لاستئصال جزء من المعدة والأمعاء والطحال، مع تهتك في الكبد والطحال.

فيما تم نقل أخيه معصوب العينين إلى مكان قريب من منزله في مخيم النصيرات، وتم إطلاق سراحه.

وقالت الهيئة المستقلة إنها تنظر بقلق شديد إلى قيام جهات لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، باحتجاز مواطنين والتحقيق معهما، معتبرةً أن ما جرى معهما جناية تستدعي فتح تحقيق جنائي فوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في قطاع غزة ونشر نتائج التحقيق، وتقديم المسؤولين عن ذلك للمساءلة والمحاسبة وفق القانون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع تكرار هذه الجريمة. 

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