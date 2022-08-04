القلق يضرب كاسيميرو في ريال مدريد!

وكالات / سما /

تضرب البرازيلي كارلوس هينريك “كاسيميرو” حالة من القلق داخل جدران نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الراهن، وقبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

شبكة ESPN أفادت بأن كاسيميرو قلق على وضعيته في تشكيلة ريال مدريد خلال الموسم الجديد بعد التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني قادماً من الدوري الفرنسي.

وأدهش تشواميني الجميع في ريال مدريد لدرجة جعلت كاسيميرو يشعر بالقلق من إمكانية إجباره على التواجد على مقاعد البدلاء لصالح اللاعب الفرنسي الشاب، في الفترة القادمة.

وبسبب مخاوف كاسيميرو وقلقه، تحدث معه أنشيلوتي في تدريبات ريال مدريد، أمس الأربعاء، بشكل شخصي، وأخبره أن وصول تشواميني لن يغير من وضعيته في النادي ولا في التشكيلة بأي حال من الأحوال.

وطمأن أنشيلوتي كاسيميرو أنه سيبقى لاعباً أساسياً في الفترة القادمة، حيث أدرك كارليتو مخاوف لاعبه البرازيلي بسرعة، بشأن إمكانية وجود تأثير سلبي للاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 ربيعاً.

وسيكون على مدرب الريال حسم الأمور بشكل نهائي بخصوص تشكيلة الفريق الأساسية في الفترة القادمة، ومعرفة إن كان سيبعد كاسيميرو عنها لمصلحة تشواميني، مع العلم أن البرازيلي نجح في الحفاظ على مكانه في الفريق منذ عام 2016.