التسلل نصف الآلي.. ما هي التقنية الجديدة التي تظهر في السوبر الأوروبي؟

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعتماد تقنية التسلل نصف الآلي في المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد الإسباني (بطل دوري الأبطال) مع آينتراخت فرانكفورت الألماني (بطل الدوري الأوروبي) في كأس السوبر الأوروبي، يوم 10 أغسطس/آب الحالي بمدينة هلسنكي الفنلندية.

وقال اليويفا في بيان رسمي إن مباراة كأس السوبر ستشهد الاعتماد على تقنية التسلل نصف الآلي، قبل استخدامها بداية من مرحلة المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ما هي تقنية التسلل نصف الآلي؟

التسلل نصف الآلي أو "الحكم الروبوت" هي تقنية جديدة تسمح للحكام في غرفة الفيديو "VAR" باتخاذ قرارات أكثر دقة في الحالات التي يُحتمل أن تكون تسللا.

وتعتمد التقنية الجديدة على كاميرات مثبتة في عدة أماكن بالملعب، منها السقف.

ويتم عبر هذه التقنية إرسال بيانات تمركز اللاعبين المأخوذة من مقاطع الفيديو إلى قاعات العمليات، وكذلك مكان خط التسلل والنقطة التي بدأت منها اللعبة إلى الشخص المسئول في نفس الوقت تقريبا، وبوسع الأخير عرض الأمر فورا على غرفة حكم الفيديو.

ويعمل نظام "التسلل نصف الآلي" بفضل كاميرات متخصصة تقوم بتتبع 29 نقطة جسم مختلفة لكل لاعب، لتحديد أماكن اللاعبين بدقة وكشف حالات التسلل، علما بأنها تقوم بجمع بيانات اللاعبين بمعدل 50 مرة في الثانية الواحدة.

وقبل كأس السوبر الأوروبي، تمت تجربة التقنية في عدد محدود من المسابقات، أبرزها كأس العرب 2021 نهاية العام الماضي، وكأس العالم للأندية مطلع العام الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا استخدام تقنية التسلل شبه الآلي في بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي.

ويقول روبرتو روسيتي، رئيس لجنة التحكيم في اليويفا: "يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام".

وأتم: "سيسمح هذا النظام المبتكر لحكام تقنية الفيديو بتحديد حالات التسلل بسرعة وبدقة أكبر، مما يعزز تدفق اللعبة واتساق القرارات".