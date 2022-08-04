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أسطورة مانشستر سيتي: هالاند هو الأفضل في العالم

الخميس 04 أغسطس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسطورة مانشستر سيتي: هالاند هو الأفضل في العالم



وكالات / سما /

أشاد النجم الأرجنتيني بابلو زاباليتا، أسطورة مانشستر سيتي، بنجم الفريق الجديد إيرلينج هالاند مُعتبراً إياه اللاعب الأفضل في العالم، على حد قوله.

وكان هالاند قد انضم خلال الميركاتو الصيفي لنادي مانشستر سيتي، وذلك بعد مسيرة رائعة مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في مُنافسات الدوري الألماني.

وقال زاباليتا، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”هالاند ربما يكون اللاعب الأفضل في العالم، لقد شاهدته وكان رائعاً”.

وتابع :”هالاند كان من بين اللاعبين الرئيسيين، وكان مُتاحاً في السوق، وكان هُناك الكثير من الفرق الكبرى التي كانت تسعى للتعاقد معه، نحن سُعداء جداً بوجوده في النادي”.

وأضاف :”أعتقد أن هالاند لديه بالفعل الصلة مع مانشستر سيتي لأن والده كان يلعب في السابق للنادي”، وأكمل زاباليتا :”اللاعبون يأتون إلى هُنا ولا يرغبون في الرحيل لأنهم يشعرون بأنهم جزء من العائلة، هالاند لاعب من المستوى العالمي، وصفقة رائعة”.

وتطرق النجم الأرجنتيني المُعتزل لمسيرة السيتي خلال السنوات الماضية، وقال :”على المستوى المحلي فقد فاز الفريق بكل شيء، وكانوا ناجحين جداً، وسيطروا على الكرة الإنجليزية في آخر عشر سنوات”.

وتابع :”دوري أبطال أوروبا هو من البطولات التي يتطلع لها النادي ولكني واثق وأتمنى أن يفوزوا بها قريباً”.

#مانشستر سيتي #هالاند

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