فيرمينو يحذر منافسي ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

وكالات / سما /

حذر الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، منافسي الريدز، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ليفربول يحل ضيفًا على نظيره فولهام، يوم السبت القادم، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرمينو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “أشعر بالامتنان للموسم الماضي”.

وأكمل: “لا أريد التقليل من تحقيق لقبين (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو)، لكننا كنا ننافس من أجل الفوز بأربعة ألقاب، ولكن لم يحدث ذلك”.

وأضاف: “سننافس على الـ 4 ألقاب مرة أخرى، لكن هذا يتعلق بأخذ الأمور خطوة بخطوة، والعمل الجاد، سنركز على الفوز بالرباعية”.

وعن احتفال جماهير ليفربول بلاعبي الفريق رغم الهزيمة بنهائي دوري أبطال أوروبا: ” شخصيًا، كنت أتألم حقًا بعد خسارة اللقب، وكان شعورًا رائعًا أن أرى الترحيب من جميع المشجعين للاحتفال معنا”.

وواصل: “لقد فزنا ببطولتين، وهو أمر يستحق الاحتفال، لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا (الاحتفال مع الجماهير)، لقد ساعد ذلك على تحفيزنا وتقويتنا بشكل أكبر استعدادًا للموسم القادم”.

وأتم: “الجماهير أظهرت مرة أخرى مدى حبها ودعمها لنا لنبذل قصارى جهدنا”.

الريدز توج بلقب الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي، بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي.