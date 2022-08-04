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"نية حقيقية لدى الجهاد بتنفيذ هجوم"

بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية

الخميس 04 أغسطس 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : كوخافي يصل حدود غزة ويصادق على الخطط الهجومية



ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، وصل إلى المنطقة المحاذية لقطاع غزة، لحضور جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في الجنوب.

وقالت الصحيفة، إن كوخافي التقى خلال زيارته للحدود، قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني، وأكد له أن حالة التأهب والاستعداد قد تستمر لبضعة أيام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوخافي صادق على الخطط الهجومية في حال حدوث تصعيد مع قطاع غزة.

كما حذر الجيش الإسرائيلي من وجود نية حقيقية لدى حركة "الجهاد الإسلامي" بتنفيذ هجوم على حدود قطاع غزة، ردًا على اعتقال القيادي بسام السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية.
 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال الجيش: إن طبيعة الرد قد تكون على شكل إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، أو تنفيذ عملية قنص، أو إطلاق قذائف هاون.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، يوم الإثنين الماضي، في مخيم جنين بالضفة الغربية.
 
ونفذ العملية عناصر من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود ومقاتلين من كتيبة جولاني، ووقع خلال العملية اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بالقرب من المبنى الذي كان يتواجد به السعدي، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.
 
وأصدرت حركة "الجهاد الإسلامي" عقب عملية الاعتقال بيانًا أعلنت فيه نيتها الرد على اعتقال السعدي.

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