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الخضور: أكثر من 36 مدرسة مهددة بالهدم

الخميس 04 أغسطس 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخضور: أكثر من 36 مدرسة مهددة بالهدم



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن المدارس المهددة بالهدم والواقعة بمحاذاة المستوطنات تصل إلى أكثر من 36 مدرسة منها ست مدارس بالقدس.

وأكد الخضور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن تسليم الاحتلال لإخطارات هدم لهذه المدارس في تزايد، ويندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم خاصة في مسافر يطا ومحافظة القدس ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لترحيل المواطنين من هذه المناطق.

وحول امتحان الثانوية العامة التكميلي، أوضح الخضور أنه تم إغلاق التسجيل لامتحانات الفترة الثانية من الثانوية العامة أمام الراغبين في تحسين معدلهم، على أن ينتهي اليوم للحالات المبررة من فئة غير المستكملين.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة لاستكمال كافة الأمور الفنية والتشكيلات وتوظيف المعلمين، وتوريد الكتب للمدارس واللوازم، إلى جانب صيانة الأبنية المدرسية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 ودوام الطلبة صباح التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

#صادق الخضور #مدرسة #الهدم #الاحتلال

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