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نقيب الصحفيين: انتخابات الأمانة العامة للنقابة ستتم وفق التمثيل النسبي

الخميس 04 أغسطس 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب الصحفيين: انتخابات الأمانة العامة للنقابة ستتم وفق التمثيل النسبي



رام الله / سما /

قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن انتخابات الأمانة العامة للنقابة والتي ستعقد خلال المؤتمر العام في التاسع والعاشر من كانون الأول المقبل، ستتم وفق التمثيل النسبي، مبينا أن التسجيل في عضوية النقابة متاح حتى قبل بدء الانتخابات بـ40 يوما.

وأضاف أبو بكر في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد الدولي للصحفيين سيشرفان على سير عملية انتخابات النقابة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للفترة المقبلة 2023-2026، وإنجاز مشروع النظام الإداري والمالي للنقابة، لتقديمها للمؤتمر لإقرارها.

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