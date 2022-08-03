نجل الشيخ السعدي: والدي يتواجد في "عوفر" ويعاني من كدمات وجروح في كافة جسده

رام الله / سما /

أكد عز الدين، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ بسام السعدي،صباح اليوم الخميس، أن والده يتواجد في سجن عوفر، مؤكداً أنه يعاني من الكدمات والجروح في كافة أنحاء جسده.

وأفاد السعدي عبر صفحته على "فيسبوك" بأن الشيخ السعدي يشعر بصداع، ويعاني من كدمات وجروح في كافة أنحاء جسده، كما أن ضربة خلف الرأس هي سبب الدماء الغزيرة، مؤكداً أنه لم يتم عرضه على مستشفى مع كبر سنه وأن علاجه تم على يد مصلحة السجون.

وحمّل السعدي حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة والده، وطالب السلطه والمؤسسات الحكوميه والانسانية بتشكيل لجنه طبية للتأكد من الحالة الصحية للشيخ السعدي.