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التعليم: 13 ألف طالب وطالبة سجلوا في امتحانات الاستكمال والتحسين بالتوجيهي

الخميس 04 أغسطس 2022 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم: 13 ألف طالب وطالبة سجلوا في امتحانات الاستكمال والتحسين بالتوجيهي



رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، صباح اليوم الخميس، أن التسجيل أمام طلبة الثانوية العامة الراغبين في تحسين علاماتهم ورفع معدلاتهم قد أغلق منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الخضور في تصريحات إذاعية، إنه سيتم إغلاق الباب أمام الطلبة غير المستكملين في أربع مباحث على الأكثر، ويوم السبت سيفتح استثنائيا للحالات المبررة وفقط لفئة غير المستكملين وليس لفئة الراغبين في التحسين".

وأشار الخضور إلى أن هناك أكثر من 13 ألف طالب وطالبة سجلوا للتحسين والاستكمال، مبينا أن الترتيبات تجري كما هو مخطط له في الثامن من هذا الشهر في مدارسنا لإعداد الامتحانات.

وتوقع الخضور أن تنتهي منتصف الأسبوع القادم قضايا تعيين مدرسين جدد في المدارس، فيما تنتهي تجهيزات الكتب منتصف الشهر ليتم البدء بعام دراسي مستقر بعد 3 أعوام من عدم الاستقرار بسبب كورونا وظروف أخرى.

وأوضح أن دوام الطلبة للعام الدراسي الجديد يبدأ صباح يوم الـ29 من هذا الشهر وينتهي العام الدراسي في مطلع شهر 6 من عام 2023 المقبل.

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