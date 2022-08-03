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قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..

الخميس 04 أغسطس 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : كوخافي سيوافق على تنفيذ هذه الخطة ضد غزة اذا استمر التوتر ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيجري تقييما أمنيًا جديدًا سيقرر من خلاله صورة الوضع مع قطاع غزة في ظل التوتر الأخير بُعيد عملية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

ووفقاً للقناة، فإنه من المتوقع أن يصادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي على خطط هجومية ضد غزة اذا استمر التوتر".

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى مقر فرقة غزة العسكرية، صباح اليوم، من أجل المصادقة على خطط هجومية في القطاع، استعدادا "ليوم قتال محتمل".

ويواصل جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة، خشيةً من عمليات انتقامية تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي.

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