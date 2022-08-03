فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- منع تجول في غلاف غزة لليوم الثالث وسيستمر: تخوف من عمليات للجهاد الإسلامي
- المراسل العسكري يوسي يهوشوع: مس بالردع وسابق خطيرة
- لبيد: فجأة نتنياهو يملأ البنزين شخصيا بسيارته
- التنديد بإسرائيل الذي يثير العاصفة في البرلمان الفرنسي: إسرائيل تفرض الأبرتهايد على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين
- اعتقال سياح من الإمارات في تل ابيب بعد إطلاق رصاص على خلفية جنائية وتم إطلاق سراحهم بعد التأكد من جنسيتهم
* "معاريف"
- حالة الطوارئ في غلاف غزة مستمرة "لأن هناك تهديد جدي"
- سكان جنوب إسرائيل: هل ستغلق الحكومة تل أبيب لو كان هناك تهديد؟
- التوتر في شرق آسيا بين الصين وتايوان وواشنطن قد يؤدي إلى تبعات غير متوقعة
- استطلاع للراي: أغلبية الجمهور يعارض إدخال الأحزاب الدينية في الائتلاف القادم
- جانتس: الهدف بعد الانتخابات "رأس بنيامين نتنياهو"
* "هآرتس":
- حزب الله مس بالتفوق الجوي على الجيش الإسرائيلي في سماء لبنان وعلى استعداد للمخاطرة
- المسؤولون عن مجزرة كفر قاسم يستطيعون النوم بهدوء، لأنهم لن يتهموا بالجريمة
- وقف الحركة في غلاف غزة مستمر تخوفا من إطلاق القذائف