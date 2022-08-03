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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 04 أغسطس 2022 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- منع تجول في غلاف غزة لليوم الثالث وسيستمر: تخوف من عمليات للجهاد الإسلامي  

- المراسل العسكري يوسي يهوشوع: مس بالردع وسابق خطيرة  

- لبيد: فجأة نتنياهو يملأ البنزين شخصيا بسيارته

- التنديد بإسرائيل الذي يثير العاصفة في البرلمان الفرنسي: إسرائيل تفرض الأبرتهايد على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين  

- اعتقال سياح من الإمارات في تل ابيب بعد إطلاق رصاص على خلفية جنائية وتم إطلاق سراحهم بعد التأكد من جنسيتهم  

* "معاريف"

- حالة الطوارئ في غلاف غزة مستمرة "لأن هناك تهديد جدي"  

- سكان جنوب إسرائيل: هل ستغلق الحكومة تل أبيب لو كان هناك تهديد؟

- التوتر في شرق آسيا بين الصين وتايوان وواشنطن قد يؤدي إلى تبعات غير متوقعة  

- استطلاع للراي: أغلبية الجمهور يعارض إدخال الأحزاب الدينية في الائتلاف القادم  

- جانتس: الهدف بعد الانتخابات "رأس بنيامين نتنياهو"  

* "هآرتس":

- حزب الله مس بالتفوق الجوي على الجيش الإسرائيلي في سماء لبنان وعلى استعداد للمخاطرة

- المسؤولون عن مجزرة كفر قاسم يستطيعون النوم بهدوء، لأنهم لن يتهموا بالجريمة  

- وقف الحركة في غلاف غزة مستمر تخوفا من إطلاق القذائف  

#الصحف الإسرائيلية

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