رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- منع تجول في غلاف غزة لليوم الثالث وسيستمر: تخوف من عمليات للجهاد الإسلامي

- المراسل العسكري يوسي يهوشوع: مس بالردع وسابق خطيرة

- لبيد: فجأة نتنياهو يملأ البنزين شخصيا بسيارته

- التنديد بإسرائيل الذي يثير العاصفة في البرلمان الفرنسي: إسرائيل تفرض الأبرتهايد على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين

- اعتقال سياح من الإمارات في تل ابيب بعد إطلاق رصاص على خلفية جنائية وتم إطلاق سراحهم بعد التأكد من جنسيتهم

* "معاريف"

- حالة الطوارئ في غلاف غزة مستمرة "لأن هناك تهديد جدي"

- سكان جنوب إسرائيل: هل ستغلق الحكومة تل أبيب لو كان هناك تهديد؟

- التوتر في شرق آسيا بين الصين وتايوان وواشنطن قد يؤدي إلى تبعات غير متوقعة

- استطلاع للراي: أغلبية الجمهور يعارض إدخال الأحزاب الدينية في الائتلاف القادم

- جانتس: الهدف بعد الانتخابات "رأس بنيامين نتنياهو"

* "هآرتس":

- حزب الله مس بالتفوق الجوي على الجيش الإسرائيلي في سماء لبنان وعلى استعداد للمخاطرة

- المسؤولون عن مجزرة كفر قاسم يستطيعون النوم بهدوء، لأنهم لن يتهموا بالجريمة

- وقف الحركة في غلاف غزة مستمر تخوفا من إطلاق القذائف