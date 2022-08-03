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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويفتش منازل بمسافر يطا جنوب الخليل

الخميس 04 أغسطس 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول شمال الخليل، وداهمت منازل مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت الشقيقين عمر، ومحمود جميل أبو يوسف، ورضوان زكريا عوض، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة تواني بمسافر يطا، عرف منها منزل رئيس المجلس القروي محمد ربعي، وعبثت بمحتوياتها.

يذكر أن الاحتلال يمارس إجراءات مشددة على المواطنين في مسافر يطا بهدف الضغط عليهم لتهجيرهم قسرا عن المنطقة بهدف التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين.

#الخليل #الاحتلال #حلحول #مسافر يطا

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