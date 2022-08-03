رام الله / سما /

تصدر اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح عناوين الصحف المحلية، (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس، والتي أكدت على تأييدها لسياسات الرئيس ومواقفه الشجاعة في حماية حقوقنا الوطنية وثوابتنا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- "مركزية فتح" تعرب عن تأييدها لسياسات الرئيس ومواقفه الشجاعة لحماية حقوقنا الوطنية وثوابتنا

- الاحتلال يؤجل محاكمة محافظة القدس ووقفات في المحافظات تطالب بالإفراج عنه

- الاحتلال يجرح 3 شبان في كفر قدوم ويهدم منزلاً ومنشآت زراعية بالقدس

- السفير منصور ينقل رسالة الرئيس إلى الأمين العام للأمم المتحدة

- رواتب الموظفين اليوم بنسبة 80% وسداد 10% من المستحقات

- اشتية: افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال

- تقلص المساعدات الخارجية والاقتطاعات الإسرائيلية تضع السلطة الوطنية أمام مأزق مالي

- الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تقرر عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء الانتخابات

- الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو لدعم حملة التطعيم الفلسطينية ضد "كورونا"

- وفاة ثلاثة مواطنين في حوادث متفرقة بالضفة وغزة

* "القدس":

- إسرائيل تعد لتخصيص 61 مليون شيكل لشراء أراضي فلسطينية خاصة في الضفة

- "مركزية فتح" تعقد اجتماعاً في رام الله

- منصور ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى غوتيريش

- تأجيل محاكمة محافظ القدس للمرة الثالثة

- إصابات وهدم منازل وإخطارات في عدة مناطق

- الشيخ يبحث مع أوفتشا التحضير لزيارة الرئيس لألمانيا

- استمرار حالة التأهب الإسرائيلية في "غلاف غزة"

- مدير الأونروا: 30 ألف منتفع بغزة سيضافون على برنامج الفئات المهمشة

- تايوان: 27 مقاتلة صينية، دخلت مجالنا الجوي

* "الأيام":

- إصابات بالرصاص خلال اقتحام كفر قدوم

- هدم منزل في سلوان ومنشآت بالزعيم وصور باهر

- الاحتلال يرفع حالة التأهب في محيط القطاع وجهود مصرية لمنع اندلاع مواجهة عسكرية

- بشارة: لدينا خطة لخفض فاتورة الرواتب والاحتلال العائق الرئيس لتنمية إيراداتنا

- "مستعربون" يختطفون شابين من مخيم الدهيشة واعتقال فتى بالقدس بعد الاعتداء عليه

- الأسير عواودة يواجه خطر الموت في عيادة سجن الرملة

- "المالية": رواتب الموظفين اليوم بنسبة 80%

- "مركزية فتح" تبحث عدة قضايا

- الاحتلال يطالب "كاكا" بالاستيلاء على 1000 دونم بملكية فلسطينية خاصة

- بيلوسي تغادر تايوان، والصين تطلق مناورات عسكرية قرب سواحل الجزيرة