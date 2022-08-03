مستوطنون يشرعون ببناء مرافق قرب عين الساكوت

الاغوار / سما /

شرع مستوطنون، ببناء إنشاءات بالقرب من عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الميداني فارس فقها، اليوم الخميس، إن المستوطنين شرعوا ببناء إنشاءات من الاسمنت والحديد في المنطقة، ومنعوا المواطنين من الدخول إلى محيط النبع.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت قبل حوالي عامين بوضع بوابات حديدية في محيط عين الساكوت.



وتشهد منطقة الأغوار الشمالية نشاطا متصاعدا من قبل المستوطنين للاستيلاء على ينابيع وعيون المياه في الأغوار الشمالية، حيث أحكم المستوطنون سيطرتهم على نبع خلة خضر من خلال وضع مرافق في محيطها ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها مؤخرا، بالإضافة إلى الاستيلاء على نبع عين الحلوة بذات الطريقة قبل حوالي عامين.