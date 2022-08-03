فيديو : الاحتلال يعتقل إماراتييْن بـ"الخطأ" بعد إطلاق نار في تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إماراتيين في أعقاب إطلاق نار وقع وسط تل أبيب على خلفية جنائية.



وشهد شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، مساء الثلاثاء، إطلاق نار من دراجة نارية، في محاولة لتصفية أحد المجرمين.



واعتقد إسرائيليون أن حادثة إطلاق النار هي عملية فلسطينية، وشعر الإماراتيان بالخوف، وحاولا الفرار من المكان. إلا أن المستوطنين أوقفوهما، ثم جرى التحقيق معهما في الشرطة.



وأفرجت شرطة الاحتلال عن الإماراتيَّيْن، بعد أن تبين أن لا علاقة لهما بإطلاق النار.





فيديو يظهر اعتقال إسرائيليين لإماراتيين بعد إطلاق النار في تل أبيب أمس ظنا منهم أنها عملية وأنهم منفذوها. pic.twitter.com/i2MGzSfjE4 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) August 3, 2022

ونشرت وسائل إعلام فيديو يظهر قيام أحد عناصر الاحتلال وهو يكبل أحد الإماراتيين، الذي كان ممددا على الأرض.

وقالت شرطة الاحتلال إن الحادث كان جنائيا، حاول فيه شخصان يستقلان دراجة نارية تصفية مجرم معروف داخل سيارته من نوع مرسيدس، قبل أن يلوذا بالفرار.

يشار إلى أن الشارع ذاته شهد عملية إطلاق نار من الشهيد رعد حازم من مخيم جنين، ما أدى لمقتل ثلاثة إسرائيليين.