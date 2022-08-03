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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الخميس 04 أغسطس 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات ما لا يقل عن 7 مواطنين بعد حملة مداهمات لعشرات المنازل في مخيمات وقرى وأحياء وبلدات مدن ومحافظات الضفة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جمعة، وعدي عنتر، عقب اقتحام منزليهما.

وشهدت المنطقة الشرقية من المدينة، مواجهات واشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات كبيرة لها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، هم: المحرر لطفي صلاح (43 عامًا) من بلدة الخضر، وزيد صلاحات (17 عامًا) من منطقة واد شاهين، ومحمد أبو شعيرة من الكركفة.

وفي جنين، اعتقل الشاب عامر أبو طعيمة من منزل عائلته في بلدة السيلة الحارثية.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب هاني قاسم من مخيم نور شمس شرق طولكرم، والذي كان قد أصيب قبل أيام برصاص قوة إسرائيلية خلال اقتحام سابق للمخيم.

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