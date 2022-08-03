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النقب: مصرع شاب في حادث طرق إثر ملاحقة بوليسيّة

الخميس 04 أغسطس 2022 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مصرع شاب في حادث طرق إثر ملاحقة بوليسيّة



القدس المحتلة / سما /

لقي الشاب زايد مراحلة (20 عاما) من بلدة بئر هدّاج، مصرعه مساء الأربعاء، جرّاء حادث طرق وقع في النقب، إثر ملاحقته من قِبل وحدة شرطيّة جديدة، بحسب ما أفاد بيان صدر عن أهالي البلدة، عقب الوفاة.

وجاء في التفاصيل أن حادث الطرق، قد وقع على شارع رقم 22 في منطقة النقب، إثر اصطدام مركبة كانت تلاحقها دورية تابعة لـ"حرس الحدود"، بمركبة أُخرى، ما أسفر عن إصابة شخصين آخرين، بجراح بين الطفيفة والمتوسطة، بحسب ما أفاد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى مكان وقوع الحادث.

وقال أهالي بئر هداج في البيان، إن "الشاب المرحوم زايد المراحلة توفي بعد مطاردة (من قِبل) وحدة شرطية جديدة تضرب وتنكل بالناس، وتلاحق الناس في أرض يعتبرها البدو مراعي، وأرض البرّ بحجة أنها أرض جيش (منطقة عسكرية مُغلَقة)".

وتساءَل البيان: "لماذا يُضرب الناس؟ وفِي حالة واحدة تم إطلاق النار على الناس، والآن (المطاردة الشرطية الأربعاء) مطاردة تنتهي بحادث مؤسف يتسبب في وفاة المرحوم الشاب زايد المراحلة ابن العشرين".

وقال البيان إن "هذه الوحدة المتنكرة (عناصرها مُلَثَّمون بحسب البيان) أُقيمت بحجة ما يسمى محاربة سرقة الجيش، لكنها ترى في كل البدو وكل من يتجول أو يرعى في أرض ما تسمى الجيش متهما، ويجب معالجته".

وأضاف أنه "نناشد كل المسؤولين ومن له تأثير أن يقف في وجه هذه الوحدة، يجب أن نرى الأحزاب العربية... تقف مع الناس"، مشددا على أنه "يجب... تقديم كل من يستحق للمحاكمة".

وقدّم الطاقم الطبيّ الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، ونقلهم إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أُعلِن عن وفاة أحدهم، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وأوضح الطاقم الطبيّ أنّ الشاب الذي لقي مصرعه، كان قد أُصيب بجراح حرجة، طالت رأسه.

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