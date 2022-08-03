رشيدة طليب تفوز في الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأميركي

رام الله / سما /

حققت عضو الكونغرس ذات الاصول الفلسطينية رشيدة طليب فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات القادمة المقررة نهاية العام الجاري عن الدائرة الـــ12 في ولاية ميشيغان، والتي حققت الفوز فيها بعضوية الكونغرس لمرتين متتاليتين.

وحصلت طليب على 64.4% من الأصوات مقابل 20% لمنافستها جانيس وينفري المدعومة بقوة من "لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الاميركية ايباك" بعيد تقديم عشرات ملايين الدولارات لهزيمة طليب المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية مع عدد كبير من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، حيث استغلت اللجنة منصاتها الالكترونية لدعم المرشحة وينفري باعتبارها صديقة وداعمة لدولة الاحتلال .

وشاركت طليب التي سوف تنافس المرشح الجمهوري ستيفن اليوت في المنطقة المحسوبة على الحزب الديمقراطي، عبر حسابها على تويتر، كل من عمل معها خلال حملتها الانتخابية، وجميع من وقف بجانبها لتحقيق الفوز.