"آمنستي" تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل أحمد مناصرة

القدس المحتلة/سما/

طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي"، إسرائيل بالافراج الفوري عن المعتقل أحمد مناصرة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "امنستي" هبة مرايف، إنه من المريع أن تُجدد السلطات الإسرائيلية فترة احتجاز المعتقل أحمد مناصرة في الحبس الانفرادي.

وأضافت مرايف في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، تعقيبا على قرار مصلحة سجون الاحتلال بتجديد الحبس الانفرادي للمعتقل لأحمد مناصرة، "أنَّ الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللاإنسانية هو عمل وحشي بالغ الظلم، لقد تمَّ تشخيص إصابته بالفصام، كما أنّه في حالة اكتئاب شديد".

وطالبت السلطات الإسرائيلية بإلغاء قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن تُفرج عنه من السجن على وجه السرعة.

ورفضت مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، طلبا بإخراج مناصرة من الحبس الانفرادي في سجن إيشل.

وستعقد جلسة استماع أخرى بشأن ظروف حبسه الانفرادي في محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع في 16 آب/أغسطس.