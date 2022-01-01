الحياة كما ينبغي رواية جديدة ..لـ" احمد رفيق عوض"

رام الله/سما/

صدرت رواية الحياة كما ينبغي للروائي الدكتور احمد رفيق عوض عن دار الأهلية للتوزيع والنشر في عمان وبيروت مؤخراً، وجاءت الرواية في 273 صفحة من القطع المتوسط وصمم غلافها الفنان والشاعر المبدع زهير أبو شايب. وقد اهداها مؤلفها لأهل فلسطين واشجارها.

وقد جاء في كلمة الناشر على غلاف الرواية الأخير ما يلي: وانت تقرأ هذه الرواية لن تسلم من ملمس الأرض ولا من روائحها، ولا من طعم اللوز والثمار البرية فيها، هناك ستجد نفسك في قلب شجرة وارنةتخفي (راشد) عن اعين من يحتل ارضه، ومنها يُطّل على سهل عرابة – يعبد الملتبس في ملكيته خالقاً جواً من المرح القديم والجديد، بل يطل على الكون عبر تأمل هذا الصراع الذي اختار فيه (راشد)النضال، منطلقاً من عقلانية الايمان بما يفعل على نقيض خطوات (راشد) الواثقة حتى وهي تسير في الطين، نرى ضابط المخابرات الإسرائيلية بخطواته المتوترة وتصدع شخصيته ومصيره، اذ تستمر اردة راشد وضحبه في حين يتعثر الكابتن أبو السعيد، فمن يقول ان المعجزات انتهت فإنه سيعيد التأمل والنظر من جديد في قوله، تلك الرواية التي تجترح الفعل والفكر معاً عبر رحلة مطاردة شبه بوليسية لكنها رحلة شخصية ووطنية وجودية، هذه الرواية الفلسطينية رائدة في رصد المتغيرات الفلسطينية الأخيرة منذ ما اصطلح عليه بالانتفاضة الجديدة، بلغة حارة وعميقة وجريئة، وما تحمله تلك المتغيرات من دلالات فكرية وسياسية.

يذكر ان الدكتور الروائي احمد رفيق عوض له روايات عديدة منها " العذراء والقرية" و" قدرونه" و"مقامات العشاق والتجار" و " آخر القرن " و "بلاد البحر " و "القرمطي" و "عكا والملوك " و"الصوفي والقصر" له اربع مسرحيات هي " الملك تشرشل " و "الأمريكي " و " المستوطنة السعيدة " و "شعوب الله المختارة " وكتب عديدة أخرى في الاعلام والسياسة والفكر .