  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من منسق الأمم المتحدة..

الأربعاء 03 أغسطس 2022 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من منسق الأمم المتحدة..



الدوحة/سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند، حيث جرى بحث التطورات السياسية والميدانية الأخيرة، والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال، وعمليات الاقتحام والاعتقال والاستيطان في الضفة المحتلة، وإغلاق المعابر في غزة.

وأكد رئيس الحركة ضرورة وقف الاحتلال لكل اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والتوقف عن سياسة الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا أن هذه الإجراءات من شأنها التضييق على الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تردي الحالة الإنسانية في الضفة والقطاع.

وأضاف أننا أمام سياسة إسرائيلية ممنهجة يقوم بها الاحتلال من شمال الضفة إلى جنوبها، وتكريس حصار قطاع غزة، وهي سياسة مدانة ومرفوضة، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها في وقف هذه الإجراءات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال وتحمل مسؤوليتها أيضا في إيصال الوقود والدقيق إلى الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين، محذرًا من ارتفاع أسعار هذه السلع الرئيسة وتداعيات هذا الأمر.

وقال إن التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال وخاصة غانتس غير مقبولة، ويجب لجم الاحتلال ومنعه من الإضرار بالشعب الفلسطيني ومواصلة هذه السياسة التي ينتهجها، مشددًا أن على الأمم المتحدة دور رئيس في هذا الإطار.

#اسماعيل هنية #تور وينسلاند

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن أهم الملفات التي سيبحثها الوفد المصري بشأن غزة

قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

مسؤول أمريكي يكشف كيف أدت شرفة منزل الظواهري لاغتياله

لهذا السبب .. جوليا بطرس تثير ضجة في "إسرائيل"

شاهد..ماذا قالت المجندة الإسرائيلية عن صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان؟

أسعار صرف العملات

صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيفة بريطانية عن "محمد بن سلمان" يثير غضبا واسعا

الأخبار الرئيسية

غزة: آخر تطورات جهود الوسطاء لمنع التصعيد

بعد جلسة تقييم أمني .. هذا ما قرره جيش الاحتلال بشأن حالة التأهب على حدود غزة

undefined

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

إعلام إسرائيلي: الجهاد ربحت هذه الجولة وحين تهدد الحركة يجب أخذ ذلك بجدية وخفض الرأس

بشارة: 72 مليون دولار فائض الموازنة الفلسطينية في 6 أشهر

الاتصالات الفلسطينية