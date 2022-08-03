هب الريح: المواطن مُقدس ونولي اهتماما كبيرا بخدمته

رام الله/سما/

قال وزير الداخلية زياد هب الريح، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن الفلسطيني، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا، بما يعزز من الرضا المجتمعي عن الأداء العام، ويعزز من منظومة إستقرار المجتمع وسلمه الأهلي، وضمان وحدة الوطن وسلامته.

جاء ذلك خلال لقاء هب الريح بمحافظ بيت لحم كامل حميد، بحضور نائب المحافظ، وقائد المنطقة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، إضافة إلى أمين سر حركة فتح اقليم بيت لحم، حيث جرى بحث عدد من المواضيع ذات الصلة بالجانبين الأمني والخدماتي.

واستعرض هب الريح الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن والنظام، مؤكدا حرص الوزارة على حقوق الإنسان وسعيها الدؤوب لصون حقوق كافة المواطنين وأمنهم الاجتماعي، والذي تعزز بسن قوانين وطنية والإنضمام لمعاهدات دولية، وذلك في سياق جهد جماعي وممنهج بالشراكة والتكامل مع مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية والحركية.

بدوره، ثمن حميد الجهد التي تبذله وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام ولخدمة المواطنين، مؤكدا أهمية الاستمرار في مأسسة العمل وتنظيمه بشكل ممنهج في إطار من التكامل والتعاون بين المؤسسة الأمنية والتنظيمية وبما يخدم المصلحة الوطنية.

واشتملت جولة الوزير في محافظة بيت لحم على زيارة مديرية الداخلية بالمحافظة، حيث تفقد سير العمل والتقى بمديرها العام وطاقم المديرية، واستمع لمجمل الاحتياجات والأفكار التطويرية، كما زار سجن بيت لحم واطلع على ظروف النزلاء المعيشية وأعطى تعليماته بتوفير الظروف الصحية الملائمة للنزلاء، وكذلك تفقد مديرية الأمن الوقائي لحم والتقى بمدير المديرية العميد كرم البدارين، قبل أن يختتم جولته بالمشاركة في احتفال تخريج الفوج الثاني عشر لطلبة جامعة فلسطين الأهلية.