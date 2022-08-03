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توقعات إسرائيلية بنشوب تصعيد أمني مع لبنان.. وليبرمان يهدد بمسح الضاحية في بيروت

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات إسرائيلية بنشوب تصعيد أمني مع لبنان.. وليبرمان يهدد بمسح الضاحية في بيروت



القدس المحتلة/سما/

علق مسؤولون بمنظومة الاحتلال الأمنية، اليوم الأربعاء، على قضية الحدود البحرية مع لبنان. وفق ما أورده موقع "واللاه" العبري.

وقال مسؤولون كبار في منظومة الأمن "الإسرائيلية"، وشاركوا في اجتماع الكابينت اليوم، إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية

وأضافوا، أن التصعيد قد يستمر حتى إلى عدة أيام.

وفي سياق متصل هدد وزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حزب الله اللبناني بمسح منطقة الضاحية في بيروت بأكملها. 

ووفق صحيفة معاريف قال ليبرمان " إذا هاجم حزب الله منصة كاريش، فعليه أن يعلم أننا سنمحو منطقة الضاحية بأكملها في بيروت.

#لبنان

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