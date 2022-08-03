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وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم

الأربعاء 03 أغسطس 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث دعس في طولكرم



طولكرم/سما/

توفي شاب (18 عامًا) من بلدة شوفة جنوب مدينة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته جراء حادث دعس تعرض له قبل أيام  

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشاب أُدخل إلى أحد مشافي مدينة طولكرم في 30 تموز الماضي إثر تعرضه لحادث دعس، ومن ثم نقل إلى المستشفى الإستشاري في مدينة رام الله لمتابعة العلاج، حيث أعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وأضاف أنه قد تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث في حينه وإبلاغ النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليم جثمان الشاب لذويه أصولاً.

#طولكرم #حادث دعس

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