اشتية: افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، عقب افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في مدينة أريحا.

وحضر اللقاء وزير الزراعة رياض العطاري، والسفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي، ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية علاء الدين محمود أبو الخير، وأمين سر اللجنة الزراعية في مجلس النواب الأردني عودة راكان العمر، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة عبيد الله الرواشدة.

وأكد اشتية أن افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية اليوم في فلسطين، هو ترجمة لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني على أرض الواقع، وتوحيد لكافة الجهود وتعزيز الشراكة ما بين البلدين.

وشدد على أن هذه الشركة تقع في صلب استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الواقع الذي يفرضه علينا الاحتلال، بالإضافة الى الانطلاق المشترك للعمق العربي والأسواق العالمية، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم والتأييد لهذه الشركة وتذليل العقبات أمام عملها.

كما أكد اشتية أهمية البناء على هذه التجربة والانطلاق نحو قطاعات أخرى في الشراكة وتشبيك المصالح ما بين الشعبين الأردني والفلسطيني.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني الى الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا.