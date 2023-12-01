طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

غزة/سما/

عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وهنأت لجنة متابعة العمل الحكومي شعبنا الفلسطيني بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنية أن يجعله المولى عز وجل عام خير وبركة على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

واطلعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء على مذكرة مقدمة من وزارة التربية والتعليم حول نتائج الثانوية العامة وإجراءات الوزارة لعقد امتحانات الاكمال؛ وتمنت اللجنة التوفيق لطلابنا الناجحين وتمام النجاح لطلبة الاكمال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الإدارية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

اعتماد تعيين خريجي كلية الرباط الجامعية لهذا العام، ضمن صفوف وزارة الداخلية والأمن الوطني.

الموافقة على تنسيب أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، ورفعه للمجلس التشريعي للمصادقة.

اعتماد تكليف عميد للمعهد العالي للقضاء، بناءً على تنسيب وزارة العدل.

الموافقة على تمدید کشف انتظار مسابقة التشغیل المؤقت للعام 2021م بوزارة الداخلیة والأمن

الوطني لمدة عام، تنتهي بتاریخ 01-12-2023م.

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الحكم المحلي بصرف مبلغ مالي لدعم البلديات.

اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع المعلمين المرضى في وزارة التربية والتعليم العالي. المصادقة على المشاريع والمبادرات المقدمة من الهيئة العامة للشباب والثقافة، لدعم قطاع الشباب.

اعتماد توصيات الدراسة المقدمة لتطوير مهنة التمريض المتخصص بوزارة الصحة.

تقديم منحة مالية لمدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة.

اعتماد التوصیات الختامية للجنة الفنیة الخاصة بتقییم أداء البلدیات 2022م، وتکلیف وزارة الحكم المحلي بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.

اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة ملف الأكاديميين في الجامعات الحكومية.