زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع

غزة/سما/

أطلقت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، النار صوب مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وقال إتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي:" إن بحرية الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".







يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الصيادين العاملين في صيد الأسماك في بحر قطاع غزة على الدوام، وتجبرهم على ترك عملهم عبر إطلاق النار عليهم مباشرة، ما يسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقالهم إلى الداخل المحتل.