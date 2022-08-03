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استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد الخميس

الأربعاء 03 أغسطس 2022 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استمرار اغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد الخميس..

وقالت اللجنة في تصريح صحفي "الجانب الاسرائيلي أبلغنا قبل قليل باستمرار اغلاق معبر كرم ابو سالم ليوم غداً الخميس.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبرَي كرم أبو سالم التجاري وبيت حانون (إيريز) المخصص للأفراد في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن جيش الاحتلال استمرار استنفار قواته على “جبهة غزة”، ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبًا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد في القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيادي البارز في حركة الجهاد (بسام السعدي) من منزله في مخيم جنين للاجئين بعد إصابته بجروح، في حين استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت في المخيم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق، أمس الثلاثاء، مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين تحسبًا لوقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، في حين أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان الاستنفار ورفع الجاهزية.

#معبر كرم أبو سالم

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