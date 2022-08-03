  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين

الأربعاء 03 أغسطس 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين



أنقرة/سما/

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، فيديو لاعتقال الشرطة التركية لـ10 إيرانيين، قالت إنهم خططوا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وقالت إن اللقطات المصورة تظهر قوة من المخابرات والشرطة التركية وهي تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم هجوما ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا.

اللقطات المصورة تظهر قوة من المخابرات والشرطة التركية وهي تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم هجوما ضد مواطنين إسرائيليين في #تركيا pic.twitter.com/BmwlgMGoTv

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 3, 2022

وفي يونيو الماضي، أوقف ثمانية أشخاص عدد منهم إيرانيون في اسطنبول للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضد إسرائيليين، كما تم ضبط أسلحة خلال عمليات تفتيش نفذت في منطقة بيوغلو وسط اسطنبول في 17 يونيو.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا في 13 يونيو الإسرائيليين في تركيا إلى مغادرتها "في أقرب وقت ممكن" خوفا من هجمات إيرانية.

#ايران #تركيا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن أهم الملفات التي سيبحثها الوفد المصري بشأن غزة

قناة عبرية: لابيد تعرض للإحراج خلال جلسة التقييم الأمني بشأن الوضع في غزة

مسؤول أمريكي يكشف كيف أدت شرفة منزل الظواهري لاغتياله

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بخصوص تشغيل المرحلة الأولى من خدمة 2 أمبير

لهذا السبب .. جوليا بطرس تثير ضجة في "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

رغم التحذيرات الصينية..طائرة بيلوسي تهبط في العاصمة التايوانية (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد الخميس

photo_2022-08-03_07-10-14

انتقادات إسرائيلية واسعة لاحتياطات جيش الاحتلال الأمنية إثر تهديدات "الجهاد الإسلامي"

aVOYr

كادت أن تنتهي بالفشل..يديعوت تنشر تفاصيل عملية اعتقال السعدي

20220803023917

ضابط إسرائيلي: هكذا اكتسب الجهاد الاسلامي نقاطاً من دون المخاطرة بتدهور أمني

غانتس يهدد الجهاد الإسلامي وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية