النخالة: المقاومة هي الخيار الوحيد أمام شعبنا لإحقاق حقوقه

طهران/ سما /

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لاحقاق حقوقه وطرد المحتلين من أرض فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النخالة بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية "طهران" أمس الثلاثاء".

وقال النخالة :"إن وحدة وتماسك الفصائل الفلسطينية ضرورة لتعزيز المقاومة الإسلامية للشعب الفلسطيني"، مؤكداً على أهمية الدور والمكانة المهمة للجمهورية الاسلامية وسوريا والمقاومة اللبنانية في دعم جبهة المقاومة الإسلامية.

وأعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ولقائه بوزير الخارجية الايراني، موجهاً رسالة شكر وتقدير لقائد الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية القائد علي الخامنئي لدعمهم واسنادهم المستمر لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وأشاد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، بالدور القوي والفعال والبناء للجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا الإقليمية ، وقيم دبلوماسيتها النشطة في التفاعل مع مختلف البلدان والمنطقة والعالم الإسلامي دليلا على فاعليتها وقوتها، معتبراً منجزات ونجاحات الجمهورية الاسلامية بانها متعلقة بالامة الاسلامية كلها.

ولفت إلى تاريخ الكيان الصهيوني في انتهاك كافة التزاماته واتفاقاته في عملية التسوية، مبيناً أن جهود ومواقف الجمهورية الإسلامية في مواجهة نظام الهيمنة ودعم الشعوب المظلومة أمام المحتلين والقوى الأجنبية مبشرا بالخير والبركة والقوة للشعب الفلسطيني المقاوم.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيرانية امير عبد اللهيان عن سروره للقاء القائد النخالة والوفد المرافق له.

وقال اللهيان: "نشهد من خلال تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية فشل الأعداء في التأثير على القضية المقدسة وهي تحرير فلسطين والقدس المحتلة".

وأعرب اللهيان عن ثقته في أن المقاومة الإسلامية في المنطقة وفلسطين ستدافع بقوة عن الحقوق الثابتة لشعوب المنطقة وفلسطين في ظل تعزيز تماسكها وتضامنها ووحدتها الداخلية.