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"الكابنيت" يناقش الوضع الأمني على جبهة غزة والمفاوضات مع لبنان

الأربعاء 03 أغسطس 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابنيت" يناقش الوضع الأمني على جبهة غزة والمفاوضات مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

وحسب بيان صدر عن مكتب لابيد، عرض قادة الأمن و الشاباك والأركان والأمن القومي إحاطة عن الوضع الأمني في الجنوب، وناقشوا في إطاره تقييم الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة من أجل الحفاظ على أمن سكان غلاف غزة.كما ذكرت تقارير عبرية


  ويواصل لابيد تلقي تحديثات منتظمة للوضع في غلاف غزة ويعقد مناقشات عدة مرات في اليوم، حيث تم إجراء مراجعة للوضع الأمني في الجنوب، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، وتم إجراء تقييم للوضع وللإجراءات الأمنية المتخذة من أجل الحفاظ على أمن سكان غلاف غزة، كما ورد في القناة العبرية السابعة.

وبحث في أعقاب ذلك، تطورات المفاوضات البحرية غير المباشرة مع لبنان.

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، سيناقش اليوم ملف منصة الغاز "كريش" قرب الحدود مع لبنان.
 
وبحسب القناة، من المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب في منصة "كاريش" الشهر المقبل.
 
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قوله: إن "حزب الله التزم في هذه المرحلة بوقف التصعيد العسكري لاستنفاد مساعي الوساطة، ولكنه يمهل الطرفين حتى منتصف الشهر الجاري للوصول إلى اتفاق، قبل أن يبدأ بما وصفه بتصعيد متدحرج لمنع إسرائيل من استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق".
 
وأوضح المصدر في حديث لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، أن اتجاه الأمور سيبقى مرهونًا بما يحمله الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين من أجوبة نهائية في الأسبوعين المقبلين.
 

#جبهة غزة #لبنان

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