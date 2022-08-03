اقتصاد غزة: استمرار اغلاق الاحتلال للمعابر سيكبد القطاعين التجاري والصناعي خسائر فادحة

غزة/سما/

قال مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، اليوم الأربعاء، "إنّ استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية، سيكبد القطاعين التجاري والصناعي خسائر فادحة".

وأكّد أبو الريش في تصريح صحفي أنّ الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزّة ويشدد من خناقه وحصاره عليهم، مُوضحًا أنّ استمرار الإغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع، نتيجة عدم دخول المواد الخام لها وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية.



وأشار إلى أنّ 80% من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبوسالم، مُطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر بشكلٍ عاجل.