آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 4 أغسطس 2022.

وجاءت آلية السفر بحسب ما ورد وكالة سما كما يلي:

- المتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف (2022/29)، للاطلاع عليه اضغط هنا

- الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)، اضغط هنا

- التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

- لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

- إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

- تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي، اضغط هنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأربعاء 3 أغسطس 2022