آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 4 أغسطس 2022.
وجاءت آلية السفر بحسب ما ورد وكالة سما كما يلي:
- المتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف (2022/29)، للاطلاع عليه اضغط هنا
- الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/29)، اضغط هنا
- التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
- ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
- لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
- إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
- تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
- إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
- للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط التالي، اضغط هنا
الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 3 أغسطس 2022