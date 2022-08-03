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فتوح وسفير مصر يبحثان آخر التطورات السياسية في المنطقة

الأربعاء 03 أغسطس 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح وسفير مصر يبحثان آخر التطورات السياسية في المنطقة



رام الله/سما/

- بحث رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، آخر التطورات السياسية في المنطقة وعدد من الملفات التي تهم الطرفين.

وأشاد فتوح، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد الحرص على تعزيزها بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة وكذلك القضايا العربية.

من جانبه أكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.

كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق كذلك للمسائل المتعلقة بالتعاون في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الفلسطينيون من أهالي القطاع.

وشكر رئيس المجلس التشريعي الدور الذي تقوم به مصر، وبخاصة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على المستويات العربية والدولية كافة، دعما للقضية المركزية قضية فلسطين.

#روحي فتوح #مصر #فلسطين

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