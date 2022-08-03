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إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة المحكوم مدى الحياة إلى العزل الانفرادي

الأربعاء 03 أغسطس 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة المحكوم مدى الحياة إلى العزل الانفرادي



رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، نقلت الأسير حسين علي القواسمة (49 عامًا) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد و60 عامًا، إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن "نفحة". 

وأضاف نادي الأسير في بيان له، إنّ الأسير القواسمة المعتقل منذ عام 2011، تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي وأمضى في حينه عشر سنوات، لتصل مجموع سنوات اعتقاله لـنحو 21 عامًا، وتعرض سابقًا للعزل عدة مرات، كما ويعاني من مشاكل صحية منها الإصابة بالسكري وضعف في المناعة وهو بحاجة إلى متابعة صحية. 

وبيّن نادي الأسير أن للأسير القواسمة ثلاثة أشقاء آخرون معتقلون في سجون الاحتلال وهم: حسام، ومحمد، وحجازي القواسمة، علمًا أن حسام محكوم بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، وهم أشقاء للشهيدين مراد وأحمد القواسمة. 

يذكر أنّه وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، حينما اُعتقل كان أصغر أبنائه يبلغ من العمر عامين ونصف. 

من الجدير ذكره أنّ سياسة العزل الانفرادي، تُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التّنكيلية التي تُمارس بحقّ الأسرى بمستوياتها المختلفة، وقد صعّدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات العزل الانفرادي مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، حيث وصل عدد الأسرى المعزولين انفراديا إلى نحو 30 أسيرًا.

#الاحتلال #جسين القواسمة

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