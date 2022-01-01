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منتخب التايكواندو يستهل مشاركته في بطولة العالم للناشئين ببلغاريا

الأربعاء 03 أغسطس 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب التايكواندو يستهل مشاركته في بطولة العالم للناشئين ببلغاريا



القدس المحتلة/سما/

 

يستهل المنتخب الوطني للتايكواندو، مشاركته اليوم الأربعاء، في بطولة العالم للناشئين، بالعاصمة البلغارية صوفيا.

وتتكوّن بعثة المنتخب من اللاعبين: ضياء خالد، وعمر حنتولي، ونور أبو حطب، وهاني خالد، واللاعبات: سوار يونس، ويقين فرج، ودانا سرحان، وجوري حمور، والمدربيّن: عبد الله حاتم، ومهمت بهتيار، فيما يترأس الوفد المشارك محمد جراد، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى صولها إلى بلغاريا كل من: سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، أحمد المذبوح، وطاقم السفارة، وفادي جاسر، نائب رئيس الاتحاد، وخالد عبود عضو لجنة التسويق في الاتحاد.
وأعرب رئيس اتحاد التايكواندو، وفق بيان للأولمبية الفلسطينية، بشار عبد الجواد، عن أمله بأن يحقق لاعبو المنتخب إنجازاً من هذه المشاركة خاصة أن المنتخب يضم عناصر مميزة.

#التايكواندو #بلغاريا

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