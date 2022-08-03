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محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة محافظ القدس عدنان غيث

الأربعاء 03 أغسطس 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة محافظ القدس عدنان غيث



القدس المحتلة/سما/

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النظر في قضية اعتقال محافظ القدس عدنان غيث للمرة الثالثة على التوالي، ليوم غدٍ الخميس.

وقال رامي عثمان محامي المحافظ لـ "وفا": "أجلت محكمة الاحتلال في القدس النظر في قضية المحافظ غيث ليوم غدٍ الخميس، بناء على طلبي، علمًا أنني قدمت طلبًا للمحكمة بالإفراج عنه بكفالةٍ بيتية".

وأضاف: "قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق المحافظ غيث، المعتقل منذ الإثنين الماضي، تتضمن ادعاءات بمخالفته قرار المنع الإسرائيلي بدخول الضفة الغربية 17 مرة".

وبالتزامن مع انعقاد المحكمة نظمت وقفة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحافظ غيث أمام مبنى المحافظة في ضاحية البريد شمال العاصمة المحتلة.

وعلقت ملصقات في شوارع القدس تدعو للإفراج الفوري عن المحافظ غيث، كما رفع نشطاء لافتة على سور القدس تحمل صورة المحافظ وتطالب بالإفراج عنه، واعتقلت قوات الاحتلال شاباً مقدسيا بسبب مشاركته في تعليق ملصقات تدعو للإفراج الفوري عن المحافظ غيث.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، صباح الإثنين الماضي.

وسبق وأن اعتقل المحافظ 35 مرة، منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في آب 2018".

ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

#عدنان غيث

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