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رسميا.. تل ابيب توافق على فتح مطار رامون الإسرائيلي أمام المسافرين الفلسطينيين

الأربعاء 03 أغسطس 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. تل ابيب توافق على فتح مطار رامون الإسرائيلي أمام المسافرين الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

وافقت إسرائيل على خطة للسماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي في جنوب البلاد، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرينوت" العبرية.

 
وقالت الصحيفة: إن "أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من أغسطس/آب".
 
وفي هذا السياق، قال أمير عاصي من مجموعة الأمير، "بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الإثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس/آب للمسافرين الفلسطينيين فقط"، مضيفًا: "لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل الحد الأدنى معهم".
 
وأضاف عاصي، أن "البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية لأن المسافة أقصر نسبيًا بالنسبة لهم عن المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إدراج فلسطينيي قطاع غزة في هذا البرنامج".
 
وأكد، أنه "سيختبر المسافرون نفس الخطوات التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر اللنبي"، مردفا أنه "لتسريع العملية، يُطلب من المسافرين اصطحاب قطع صغيرة من الأمتعة، لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة".
 
وافتتح مطار رامون للرحلات الجوية في 21 يناير/كانون الثاني 2019 وهو ثاني أكبر مطار في إسرائيل، ويستخدم المطار للرحلات الداخلية والرحلات الدولية وكذلك مطار الطوارئ إذا لزم الأمر.

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