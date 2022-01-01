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غانتس يهدد الجهاد الإسلامي وهذا ما قاله ..

الأربعاء 03 أغسطس 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يهدد الجهاد الإسلامي وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

 هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، حركة الجهاد الإسلامي، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه في غلاف غزة.


وقال غانتس في حديث مقتضب أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، "إن لم يكن من الممكن العودة للهدوء في غلاف غزة، فلن تكون هناك في غزة حياة طبيعية أيضًا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي استنفاره على طول حدود القطاع، خشية من عملية انتقامية من قبل حركة الجهاد الإسلامي على اعتقال بسام السعدي القيادي بالحركة في الضفة الغربية.

ويغلق الجيش الإسرائيلي العديد من الطرق والمنافذ ويمنع تحركات المستوطنين قرب الحدود، وسط تذمر السكان في تلك المناطق من هذه الإجراءات. 

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