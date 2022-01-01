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"مدى" يستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

الأربعاء 03 أغسطس 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" استهداف سلطات الاحتلال من الصحفيين/ات بالاعتقال ومنع السفر خلال الأيام الماضية.

ورأى المركز في بيان صحفي له، في هذا الاستهداف تصعيدًا جديدًا في الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الصحفي نضال أبو عكر من منزله فجر يوم الاثنين، كما اعتقلت خلال شهر تموز الماضي كلاً من الصحفي الحر فيصل الرفاعي بعد توجهه للتحقيق في معتقل "عوفر" بناء على استدعاء رسمي سلمته لذويه، واعتقلت أيضًا مراسل شبكة "قدس برس" الصحفي عامر أبو عرفة والذي تم تحويله للاعتقال الإداري يوم الاثنين مدة أربعة أشهر.

كما واصلت وللسنة الثالثة على التوالي منع مراسلة قناة TRT عربي الصحفية مجدولين حسونة من السفر لتركيا، حيث مكان عملها وأعادتها عن معبر الكرامة، ومنعت الصحفي الحر مجاهد السعدي أيضا من السفر بعد أن احتجزته أربع ساعات وحققت معه.

وقال المركز: إن جرائم الاحتلال وتصعيد انتهاكاته بحق الصحفيين والحريات الإعلامية ما كانت لتتواصل لولا الحصانة التي يتمتع بها منذ عقود.

#مدى #الصحفيين

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