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وفاة الموسيقار اللبناني إحسان المنذر عن عمر 75 عاما

الأربعاء 03 أغسطس 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الموسيقار اللبناني إحسان المنذر عن عمر 75 عاما



وكالات / سما /

توفي المايسترو والموزع اللبناني إحسان المنذر، اليوم الأربعاء، عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وشارك عدد كبير من فناني لبنان في نعي الموسيقار البارز،

وكتبت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها في ”تويتر“: ”فقدنا فنّان كبير بفنّو وأخلاقو وآدميتو.. انشالله تكون نفس الأستاذ #إحسان_منذر بالسما“.

ونعاه الإعلامي ريكاردو كرم في ”تويتر“: ”أغنى #احسان_المنذر المكتبة الموسيقية بألحانٍ نجحت في اختبار الزمن وسكنت الذاكرة الجماعية. يغيب عنّا في أصعب أيامنا وأكثرها قسوة. لروحه نصلي ونطلب من الرب من خلال لحنه: ”حبسونا بعلبة خلصنا يا ربي يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي لا تتخلى عنا، عينك ع وطنا بالإيام الصعبة“.

وشاركت الفنانة ”يارا“ في نعي المايسترو الراحل: ”فنّان ومايسترو كبير من بلدي  وداعاً #إحسان_المنذر الله يرحمك ويجعل مثواك الجنّة ويصبّر عائلتك وكلّ محبّينك“.

كما نعاه الصحافي جمال فياض: ”رحل صديق العمر ورفيق الأيام الحلوة، الفنان الطيب الموهوب المسالم الذي كان شريك نجاح لكبار نجحوا واستمروا … رحل إحسان المنذر … صوت الموسيقى اليوم مكسور وحزين! سيذكرك لبنان في كتاب مبدعيه!“.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمرض، الذي عانى منه المايسترو الراحل طوال سنوات.

وتعاون المايسترو إحسان المنذر مع العديد من الفنانين، حيث تركت ألحانه بصمة بارزة في مسيرتهم الفنية، ولمع نجمه بشكل خاص في تسعينيات القرن الماضي.

#إحسان المنذر #الموسيقار

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