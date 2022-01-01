فوز ثالث لـ"أطفال غزة" في بطولة "السلام" الدولية

غزة / سما /

سحق فريق أطفال غزة نظيره "Hakadal Hvit" النرويجى (4-0), ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "السلام" الدولية المقامة بالنرويج.



وقدّم فريق "أطفال غزة", الذي يقوده فنيا حازم قفة, عرضا ممتعا للمباراة الثالثة على التوالي, ليكسب صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).



وسجل رباعية "أطفال غزة" كل من الطيب البحيصي, وكريم المسحال, ومعتز ريان, ويامن الصوص.



وكان الفريق الفلسطيني قد تفوق في مباراتيه السابقتين على كل من ناديي "R.A.S" النرويجي (8-0), و Skjergard/Nordre Fjell"" النرويجي (6-0).



وبهذه النتائج, صعد فريق "أطفال غزة" لدور الـ32 من البطولة, الذي سينطلق الأربعاء الساعة 12 ظهرا.

