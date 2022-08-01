رسميًا .. الظاهرية يضم لاعب ثالث من غزة

غزة / سما /

واصل نادي شباب الظاهرية حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد استعداداً لمنافسات دوري المحترفين الموسم القادم 2022-2023 الذي ينطلق يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وأعلن شباب الظاهرية عن التعاقد مع صانع ألعاب خدمات رفح محمود النيرب الذي وصل الضفة الغربية قبل أيام.

ويعتبر النيرب اللاعب الثالث من غزة الذي ينضم للظاهرية خلال الانتقالات الحالية بعد أن سبق للظاهرية ضم اللاعبين أحمد البهداري وباسل الأشقر.

وكان خدمات رفح قد استعاد النيرب في الانتقالات الحالية للظهور مع الأخضر الرفحي الموسم القادم، لكن النيرب الذي لعب الموسم الماضي مع غزة الرياضي استطاع الوصول للضفة الغربية والتوقيع على عقده الاحترافي الأول.



